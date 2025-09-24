Un anno per il muro di droni Kubilius mostra la strada della difesa integrata
L’Europa si prepara a un salto in avanti sul terreno della difesa tecnologica. Il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius ha annunciato la volontà di costruire entro un anno un muro di droni lungo il confine orientale dell’Unione. Non un’immagine simbolica ma un progetto concreto, pensato per fronteggiare le interferenze russe che, come lo stesso Kubilius ha dichiarato in un’intervista a Open, oggi mettono a rischio “circa il 40 per cento dei voli in Europa”. Un dato che trasforma il tema della sicurezza aerea da questione militare a questione di interesse diretto per cittadini, economie e istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ascolti tv, Temptation Island sfonda il muro dei 4 milioni di telespettatori: è record dell’anno
Il nuovo Dan, il muro difensivo, Ciro e Berna. Un altro anno di sfide per l’architetto Italiano
«Mamma è sepolta vicino a quel muro», la figlia fa ritrovare il corpo dell'anziana: era morta da un anno. Si indaga sulle cause
ESCLUSIVA: Secondo Kubilius, il muro europeo anti-drone sarà pronto in un anno; Come funzionerà il muro di droni dell'Ue al confine con la Russia; Difesa, Ue: Venerdì riunione su muro droni con Kubilius, 7 Paesi membri e Ucraina -.
