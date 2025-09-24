un anno per il muro di droni kubilius mostra la strada della difesa integrata

L’Europa si prepara a un salto in avanti sul terreno della difesa tecnologica. Il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius ha annunciato la volontà di costruire entro un anno un muro di droni lungo il confine orientale dell’Unione. Non un’immagine simbolica ma un progetto concreto, pensato per fronteggiare le interferenze russe che, come lo stesso Kubilius ha dichiarato in un’intervista a Open, oggi mettono a rischio “circa il 40 per cento dei voli in Europa”. Un dato che trasforma il tema della sicurezza aerea da questione militare a questione di interesse diretto per cittadini, economie e istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

