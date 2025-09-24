«B uongiorno, cani, ciao cagnolini cagnoloni cagnazzi misterioso dono della natura a noi carogne». Dino Buzzati scrisse qua e là, nei racconti e nei versi, dei compagni di vita che amò di un amore assoluto, come capita a molti di noi. Non chiamò mai l’imbianchino per ripulire l’alone che aveva lasciato uno dei suoi amici fedelissimi dietro la scrivania, sul muro dove se ne stava appoggiato. Chissà, forse avrebbe dedicato un romanzo all’istituto che ora si propone di farci comunicare con le altre specie, esplorando le forme di coscienza non umane attraverso una mole immensa di dati analizzati dagli algoritmi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un amore d’altra specie. Perché il legame con cani e gatti è così speciale?