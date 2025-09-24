Un altro derby giallorosso la Roma Femminile supera la Lazio | Rossettini a caccia del primo trofeo

La stagione della Roma Femminile è partita nel migliore dei modi, con la soddisfazione della qualificazione in Women’s Champions League a cui ha fatto seguito anche la finale raggiunta in Serie A Women’s Cup. Le ragazze di Rossettini hanno superato 3-0 la Lazio, regalando ai colori giallorossi un nuovo trionfo in un derby dopo quello raccolto domenica in campo maschiale. Le capitoline avranno dunque la possibilità di giocarsi il primo trofeo stagionale e stasera conosceranno le proprie avversarie, che verranno decretate dalla seconda semifinale tra Juventus ed Inter. Rossettini: “Le ragazze ci tenevano e mi stanno seguendo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

