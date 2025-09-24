Un aereo militare israeliano ha sorvolato a bassa quota la Flotilla | la denuncia di Emergency e le immagini

Dopo gli attacchi con droni di questa notte, intorno alle 13 di mercoledì un aereo militare israeliano ha sorvolato a bassa quota la Global Sumud Flotilla e la Life Support, nave di soccorso di Emergency, mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. La conferma arriva dalle fotografie scattate dall’ equipaggio, allegate a un comunicato diffuso in serata dall’organizzazione: mostrano un Lockheed C-130H Hercules, modello in dotazione alle forze armate israeliane, contrassegnato dal numero “ 435 “. Si tratta di un velivolo da trasporto tattico militare, utilizzato per spostamenti di truppe e materiali, operazioni di aviolancio e — in alcuni casi — missioni offensive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

