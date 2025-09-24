Un 42enne ferito a Napoli accoltellato in una rissa

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 42enne originario del Kirghizistan si è presentato all’ospedale Annunziata con ferite d’arma da taglio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto: dai primi accertamenti pare che l’uomo poco prima mentre si trovava in zona Porta Capuana nei pressi di un bar indicato da un gruppo di persone verosimilmente straniere sarebbe stato colpito con un coltello nella zona sottoscapolare destra ed al fianco destro. La vittima è stata trasferita nell’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un 42enne ferito a Napoli, accoltellato in una rissa

