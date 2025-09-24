Umbria allerta meteo della Protezione Civile
La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 24 settembre. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali e di livello giallo per rischio idrogeologico in tutta la regione.Per la giornata di mercoledì - si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - allerta
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile
Maltempo, allerta gialla in Umbria per il rischio di forti temporali
#Meteo Nessun miglioramento: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio, gialla su Umbria, Abruzzo, Molise e su parti di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna. Le previsioni con il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aer - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Meteo Nessun miglioramento: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio, gialla su Umbria, Abruzzo, Molise e su parti di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna. Le previsioni con il maggiore Alessandro Tur - facebook.com Vai su Facebook
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile; Umbria, allerta meteo della Protezione Civile; Umbria, allerta meteo della Protezione Civile.
Allerta meteo per maltempo domani 23 settembre 2025: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 23 settembre, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo per maltempo. notizie.it scrive
Allerta meteo in 15 Regioni mercoledì 24 settembre 2025, attesi nubifragi, grandinate e vento forte: le previsioni - Un’ampia depressione continua a portare masse d’aria umida e instabile sull’Italia, causando tempo perturbato su buona parte del territorio anche per la giornata ... Come scrive leggo.it