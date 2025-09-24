Umbria allerta meteo della Protezione Civile

Perugiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 24 settembre. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali e di livello giallo per rischio idrogeologico in tutta la regione.Per la giornata di mercoledì - si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: umbria - allerta

Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

Maltempo, allerta gialla in Umbria per il rischio di forti temporali

Umbria, allerta meteo della Protezione Civile; Umbria, allerta meteo della Protezione Civile; Umbria, allerta meteo della Protezione Civile.

umbria allerta meteo protezioneAllerta meteo per maltempo domani 23 settembre 2025: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 23 settembre, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo per maltempo. notizie.it scrive

umbria allerta meteo protezioneAllerta meteo in 15 Regioni mercoledì 24 settembre 2025, attesi nubifragi, grandinate e vento forte: le previsioni - Un’ampia depressione continua a portare masse d’aria umida e instabile sull’Italia, causando tempo perturbato su buona parte del territorio anche per la giornata ... Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Umbria Allerta Meteo Protezione