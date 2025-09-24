Ultras della Roma a Nizza fermati più di cento tifosi armati Rmc Sport

Alla vigilia dell’incontro di Europa League tra Nizza e Roma, più di cento ultras giallorossi erano armati e volevano creare scompigli ieri sera nella città francese, provocando i tifosi avversari. Ma la polizia è riuscita ad intervenire in tempo. Fermati 102 ultras della Roma a Nizza. Secondo quanto riportato da Rmc Sport: Più di cento ultras del club italiano sono stati arrestati ieri sera per le strade di Nizza mentre si preparavano, armati, a provocare i tifosi del Nizza. Le telecamere della città hanno individuato la folla vicino al parcheggio Sulzer, non lontano dalla parte vecchia di Nizza e da Place Massena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ultras della Roma a Nizza, fermati più di cento tifosi armati (Rmc Sport)

