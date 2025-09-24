ULTIM’ORA MILAN-NAPOLI | Leao non ce la fa | Non va nemmeno in panchina
ULTIM’ORA MILAN-NAPOLI: Leao non ce la fa Non va nemmeno in panchina"> Il talento portoghese in forza al Milan non sembra farcela in vista della sfida con il Napoli: non sarà nemmeno in panchina. Rafael Leao deve ancora esordire in questa nuova stagione di Serie A e con ogni probabilità non lo farà nemmeno nel corso di questa settimana. Non c’è ottimismo tra le file rossonero per quanto riguarda il recupero del giocatore portoghese che oramai si trascina questo problema dalla fine dell’estate. Sembrava potesse essere una cosa da nulla e invece, Leao, quasi sicuramente non prenderà parte nemmeno al big match che il Milan dovrà disputare contro il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
