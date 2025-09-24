ULTIM’ORA MILAN-NAPOLI | Leao non ce la fa | Non va nemmeno in panchina

Napolipiu.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ULTIMORA MILAN-NAPOLI: Leao non ce la fa Non va nemmeno in panchina"> Il talento portoghese in forza al Milan non sembra farcela in vista della sfida con il Napoli: non sarà nemmeno in panchina. Rafael Leao deve ancora esordire in questa nuova stagione di Serie A e con ogni probabilità non lo farà nemmeno nel corso di questa settimana. Non c’è ottimismo tra le file rossonero per quanto riguarda il recupero del giocatore portoghese che oramai si trascina questo problema dalla fine dell’estate. Sembrava potesse essere una cosa da nulla e invece, Leao, quasi sicuramente non prenderà parte nemmeno al big match che il Milan dovrà disputare contro il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

ultim8217ora milan napoli leao non ce la fa non va nemmeno in panchina

© Napolipiu.com - ULTIM’ORA MILAN-NAPOLI: Leao non ce la fa | Non va nemmeno in panchina

In questa notizia si parla di: ultim - milan

Milan-Modric, notizia dell’ultim’ora: spunta la data dell’arrivo

Ultim’ora clamorosa: Pubill, visite mediche con il Milan in corso

Calciomercato Milan, ultim’ora Rabiot: è ufficiale! Dovbyk per l’attacco rossonero

ultim8217ora milan napoli leaoMilan, Leao vede il rientro. Landucci: "Credo che contro il Napoli ci sarà, giovedì torna in gruppo" - 0 contro il Lecce a San Siro e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Riporta msn.com

ultim8217ora milan napoli leaoInfortunio Leao, cosa filtra da Milanello in vista del Napoli: le ultime - Il portoghese non sarà in campo nemmeno contro il Lecce oggi e c'è un po' di incertezza per il rientro col Napoli: le ultime news ... Scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Ultim8217ora Milan Napoli Leao