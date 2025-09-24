Ultimo weekend di Macinare Cultura | musica e racconti al Mulino delle Coveraie

Ultimo weekend di appuntamenti per Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione insieme alla Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici.Sabato 27 settembre (ore 17) il Festival arriva in provincia di Modena, al Mulino delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: ultimo - weekend

Castellabate, ultimo weekend di Nuoto di Fondo con le gare Uisp

Golf, l’ultimo weekend all’insegna di gare e spettacolo. Caroli e Cremonini battono tutti e si dividono la scena a ’Le Fonti’

Castellabate, ultimo weekend di Nuoto di Fondo con le gare Uisp

L'ultimo #weekend di Settembre è ricco di appuntamenti da #Penna ? Iniziamo Venerdì, dalle ore 20:30, con i nostri squisiti - ? Proseguiamo Sabato con ed il suo , che dalle 22:30 - facebook.com Vai su Facebook

Ultimo weekend estivo: goditelo con noi, come sempre - X Vai su X

Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici - Con una Festa sull’acqua, Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione insieme alla Regione Emilia- Riporta piacenzasera.it

’Macinare cultura’. Concerti nei mulini. Storia e musica - di Stefano Marchetti Ancora alla fine dell’Ottocento, l’Italia era costellata di mulini: la nostra alimentazione è stata sempre basata sul grano e sui cereali, quindi un po’ ovunque si producevano ... Scrive quotidiano.net