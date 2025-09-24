Ultimo appuntamento al Museo Bardini con i Lunedì nel Blu
Firenze, 24 settembre 2025 - Ultima occasione per partecipare alle aperture straordinarie in notturna del Museo Stefano Bardini promosse nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del museo occorsa nel 1925 a seguito del lascito dell'antiquario alla città di Firenze. Lunedì 29 settembre sarà l’ultima delle quattro serate speciali organizzate dai Musei Civici Fiorentini e da Fondazione Muse durante la quale sarà possibile apprezzare la vasta collezione dell’antiquariato dalle 11 del mattino fino alle 23. Lunedì 29, giorno della festa di San Michele, alle 21, è inoltre previsto un appuntamento inedito intorno al dipinto San Michele arcangelo che sconfigge il drago di Piero del Pollaiolo, di cui è in corso il restauro all'interno del museo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
