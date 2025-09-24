Ultimissime Juve LIVE | board in scadenza svelati i possibili nuovi ruoli dei dirigenti Novità anche per il direttore sportivo

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 24 settembre 2025.

Nuovo ds Juve: a Comolli la scelta finale sull'ultimo tassello per completare il reparto sportivo, due i nomi rimasti in lista.

ultimissime juve live board in scadenza svelati i possibili nuovi ruoli dei dirigenti novit224 anche per il direttore sportivo

ultimissime juve live boardDirigenza Juve, board in scadenza e importanti novità in arrivo: Comolli, Chiellini e Scanavino, svelati tutti i nuovi ruoli. Il punto - Dirigenza Juve, il board è in scadenza: Scanavino verso un nuovo ruolo, si valuta un upgrade per Chiellini e Comolli. Da juventusnews24.com

