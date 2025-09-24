Ultimissime Juve LIVE | board in scadenza svelati i possibili nuovi ruoli dei dirigenti Novità anche per il direttore sportivo

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 24 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 settembre 2025. Nuovo ds Juve: a Comolli la scelta finale sull'ultimo tassello per completare il reparto sportivo, due i nomi rimasti in lista.

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Juventus - Inter in Diretta Streaming | IT; Calciomercato Juve: Osimhen risale, David aspetta e intanto si risparmiano 6 milioni; Calciomercato, le news di venerdì 22 agosto.

Dirigenza Juve, board in scadenza e importanti novità in arrivo: Comolli, Chiellini e Scanavino, svelati tutti i nuovi ruoli. Il punto - Dirigenza Juve, il board è in scadenza: Scanavino verso un nuovo ruolo, si valuta un upgrade per Chiellini e Comolli. Da juventusnews24.com

Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 2025/26 Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi ... Scrive juventusnews24.com