Ultimissime Inter LIVE | Novità su San Siro Lautaro vicino al rientro con il Cagliari su Lookman…

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 23 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 22 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 21 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 20 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 19 SETTEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live novit224 su san siro lautaro vicino al rientro con il cagliari su lookman8230

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Novità su San Siro, Lautaro vicino al rientro con il Cagliari, su Lookman…

In questa notizia si parla di: ultimissime - inter

Ultimissime Inter LIVE: lo sfogo di Lautaro spacca l’Inter, sempre più difficile arrivare a Leoni

Ultimissime Inter LIVE: lo sfogo di Lautaro spacca l’Inter, sempre più difficile arrivare a Leoni. Manca l’offerta per Calhanoglu

Ultimissime Inter LIVE: la telefonata tra Lautaro e Calhanoglu, i motivi delle frizioni tra l’argentino e Thuram

Ultimissime Inter LIVE | Novità su San Siro Lautaro accelera verso il Cagliari la decisione di Ausilio sull’offerta dell’Al Hilal; Ultimissime Juve LIVE | novità sul futuro di Vlahovic esordio per Douglas Luiz col Nottingham Zhegrova scrive questo dopo l’esordio; Ultimissime Juve LIVE | novità sul possibile nuovo direttore sportivo Koopmeiners sarà la mossa a sorpresa contro l’Inter.

Monza-Inter LIVE 1-1: autorete di Birindelli - Autorete di Birindelli: cross dalla sinistra di Dimarco, il difensore del Monza colpisce di testa per spazzare ma infila invece il proprio portiere, 1- Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Novit224