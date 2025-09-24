Ulivi sradicati e acqua razionata ecco cosa passano i palestinesi | la testimonianza di un brindisino

Brindisireport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORIA - Immerso nella quiete delle campagne di Oria, il suo paese, Fabio si gode il fresco, la famiglia e gli ulivi. Già, questi alberi non sono solo il simbolo del Salento. “Un altro aspetto fondamentale è l'abbattimento degli ulivi. Molto spesso, quando ci sono le incursioni dell'esercito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ulivi - sradicati

Ulivi sradicati e acqua razionata, ecco cosa passano i palestinesi: la testimonianza di un brindisino.

Acqua razionata fino a settembre: il sindaco di Fano Serfilippi invita a contenere i consumi - FANO È arrivata in ritardo rispetto agli anni passati per le riserve d’acqua accumulate nei più piovesi di maggio e giugno, ma è arrivata ugualmente l’ordinanza sindacale che introduce misure ... corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ulivi Sradicati Acqua Razionata