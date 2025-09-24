UIL Taranto consegna a Emergency i fondi raccolti per Gaza | Un impegno che continua

Tarantini Time Quotidiano Questa sera, presso la sede della UILM in piazza Bettolo, la UIL di Taranto e le sue categorie hanno consegnato a Emergency il contributo frutto della raccolta fondi lanciata nei giorni scorsi a sostegno della popolazione di Gaza, in particolare dei bambini vittime della guerra. All’incontro hanno preso parte il coordinatore territoriale UIL Taranto, Gennaro Oliva, e il coordinatore di Emergency Puglia-Basilicata, Flavio Luperto, insieme a rappresentanti sindacali delle categorie della UIL che hanno aderito all’iniziativa. “Abbiamo scelto – ha dichiarato Gennaro Oliva – di prendere una posizione chiara avviando questa raccolta fondi per sostenere Emergency. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

