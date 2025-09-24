Ugl Sicilia sul ritorno di Sammartino | Priorità a consorzi di bonifica rete idrica e sostegno alle imprese agricole

“All’assessore auguriamo buon lavoro. Il nostro interesse è sulle priorità concrete per l’agricoltura siciliana, a beneficio di lavoratori e imprese. Ci sono delle emergenze che aspettano da troppo tempo come la riforma dei consorzi di bonifica, con la riduzione da 13 a 4 consorzi, un intervento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sicilia - ritorno

Azzurro storie di mare 2025: il ritorno del format di beppe convertini in sicilia il 5 luglio

Il ritorno di Sicilia in bolle: tre giorni di degustazioni per l’undicesima edizione della kermesse

Grande attesa per il ritorno di dj Gigi D’Agostino in Sicilia: il 13 agosto alla villa Bellini

Prima Pontida, poi da Schifani. Il ritorno di Sammartino al governo regionale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Vendemmia 2025 in Sicilia: il ritorno alla normalità dopo anni di siccità e malattie. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti alla Newsletter di Terrà #SVILUPPORURALESICILIA #TERRÀ @Regione_Sicilia - X Vai su X

UGL Sicilia sul ritorno di Sammartino: Priorità a consorzi di bonifica, rete idrica e sostegno alle imprese agricole; Economia: la siciliana Dolfin festeggia 110 anni e presenta Polarettilandia, spazio per scuole, business e welfare aziendale.

UGL Sicilia sul ritorno di Sammartino: "Priorità a consorzi di bonifica, rete idrica e sostegno alle imprese agricole" - (ASI) )Il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, commenta il ritorno di Luca Sammartino all'Assessorato all'Agricoltura: "All'assessore auguriamo buon lavoro. Come scrive agenziastampaitalia.it

Sammartino torna in giunta: «Un’amarezza lunga 17 mesi. Ora penso allo Schifani bis» - Dopo oltre diciassette mesi di assenza forzata, Luca Sammartino rientra nel cuore della politica siciliana e riprende da dove si era fermato. Riporta cataniaoggi.it