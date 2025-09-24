UEFA e FIFA resistono alle pressioni ONU | Israele resta nelle competizioni internazionali

Nessuna esclusione per Israele: UEFA e FIFA ignorano l’appello delle Nazioni Unite. Tutti gli ultimi aggiornamenti La questione della partecipazione di Israele alle competizioni calcistiche internazionali continua a sollevare polemiche. Nonostante le numerose richieste di esclusione, arrivate anche da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, UEFA e FIFA non hanno ancora preso in considerazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

uefa e fifa resistono alle pressioni onu israele resta nelle competizioni internazionali

uefa fifa resistono pressioniI media di Israele denunciano: “Pressioni del Qatar sull’Uefa per escluderci dal calcio europeo”. Ma la stessa Federazione di Tel Aviv smentisce - La stampa israeliana paral di una fantomatica riunione convocata per martedì, che però non trova conferme. Scrive ilfattoquotidiano.it

uefa fifa resistono pressioniQatar, richiesta all'UEFA per espellere Israele dalle competizioni: cos'è successo - Nuove tensioni e una situazione di difficile gestione con la pressione dei qatarioti all'organo internazionale ... Riporta tuttosport.com

