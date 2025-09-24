Ue Von der Leyen | Intrusioni nello spazio aereo? Sul tavolo anche l’abbattimento

L’opzione di abbattere un caccia che si intromette nello spazio aereo della Nato è «sul tavolo». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista alla Cnn. «La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro del territorio», ha detto. «Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ue, Von der Leyen: “Intrusioni nello spazio aereo? Sul tavolo anche l’abbattimento”

In questa notizia si parla di: leyen - intrusioni

Difesa, 19 Paesi (tra cui l’Italia) hanno chiesto prestiti per l’acquisto congiunto di armi La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen osserva un drone mentre si trova accanto al Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubili - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, von der Leyen alla Cina: “Usate la vostra influenza per portare la Russia ai negoziati”; Von der Leyen: L'Europa deve essere pronta a difendersi da sola; Malumori nelle capitali Ue: “Trump ci prende a sberle ma von der Leyen lo asseconda”.

La mediatrice Ue indaga sul messaggio di Macron a Von der Leyen sul Mercosur. Commissione: “Testo cancellato” - Ursula von der Leyen inciampa ancora sui “ messaggini”, dopo gli sms sul prezzo dei vaccini in piena pandemia al ceo di Pfizer Albert Bourla. Da ilfattoquotidiano.it

Von der Leyen: “Viviamo tempi pericolosi, l’Ue deve essere pronta a difendersi anche da sola” - La presidente della Commissione Ue: “Sui dazi ci siamo assicurati l’accordo migliore e la maggior parte degli economisti dice che ricadranno sulle imprese e ... repubblica.it scrive