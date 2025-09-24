Ue Von der Leyen | Intrusioni nello spazio aereo? Sul tavolo anche l’abbattimento

L’opzione di abbattere un caccia che si intromette nello spazio aereo della Nato è «sul tavolo». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista alla Cnn. «La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro del territorio», ha detto. «Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

