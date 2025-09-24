Ue revocato blocco europeo su pollame brasiliano | l' importazione era stata sospesa 4 mesi per focolaio influenza aviaria a Rio Grande do Sul

24 set 2025

A metà maggio 2025 l'esportazione di carne di pollo e prodotti a base di pollame in Brasile era stata interrotta a seguito dell'individuazione di un virus all'interno di un allevamento a Montenegro. Ieri, 23 settembre, l'importazione è ripresa gradualmente L'Unione Europea ha deciso di revoca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

