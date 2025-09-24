UE prestiti a Kiev fino a 130 miliardi con uso di asset russi

Il prestito sarà basato sugli asset russi in Ue, attualmente non già investiti in titoli, che valgono ora circa 175 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

