Ue Kubilius spinge sul nemico inesistente russo | Ospedali pronti a conflitti 40% voli in Europa a rischio jamming Cremlino

L’Ue accelera su difesa e “muro di droni”, ma la strategia guerrafondaia di Bruxelles rischia di alimentare tensioni e provocazioni verso la Russia Il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, il lituano Andrius Kubilius, in alcune dichiarazioni alla stampa, ha continuato a spingere il p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue, Kubilius spinge sul "nemico inesistente" russo: "Ospedali pronti a conflitti, 40% voli in Europa a rischio jamming Cremlino"

In questa notizia si parla di: kubilius - spinge

Putin pronto ad attaccare l'Europa entro 4 anni, l'allarme del commissario europeo alla Difesa Kubilus; Ue, Kubilius spinge sul nemico inesistente russo: Ospedali pronti a conflitti, 40% voli in Europa a rischio jamming Cremlino; Ucraina, Trump: Russia è una tigre di carta, Ue non compri petrolio di Mosca, Peskov: Siamo orsi veri, tycoon vuole vendere suo gnl.

