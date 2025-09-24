UE condanna l’attacco alla Global Sumud Flotilla
“Nessun attacco, nessun attacco con i droni, nessun sequestro né qualsivoglia uso della forza contro la Flotilla è accettabile” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: condanna - global
Cub, Adl e Sgb annunciano lo stop nazionale in tutte le categorie “a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e dei volontari sotto minaccia”. Dura condanna contro “il genocidio in corso a Gaza, il silenzio del Governo italiano e la fornitur - facebook.com Vai su Facebook
` ! Un drone ha colpito una barca della Global Sumud Flotilla. La CGIL condanna con fermezza questo atto vile, criminale e spregevole e si mobilita L’elenco delle iniziative in Toscana: https://cgiltoscana.it/2025/09/0 - X Vai su X
La Ue teme l’effetto global tax, imposte sul web a rischio - È la precisazione formulata ieri dalla Commissione europea in relazione all’accordo siglato dal G7 sulla Minimum global tax che prevede ... Segnala repubblica.it