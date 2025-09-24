Udienza preliminare ad Avellino per otto imputati | accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Avellino, 24 settembre 2025 – Oggi, presso il Tribunale di Avellino, dinanzi al Gup Antonio Sicuranza, si è svolta l’udienza preliminare del procedimento penale in cui otto persone sono chiamate a rispondere delle accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: udienza - preliminare

Morto per una scarica da 20mila volt, imprevisto stop all'udienza preliminare

Chiuse le indagini del blitz antimafia 'Mari e Monti': fissata l'udienza preliminare per il boss Miucci e altre 49 persone

Chiuse le indagini del blitz antimafia 'Mari e Monti': per il boss Miucci e altre 49 persone fissata l'udienza preliminare

Caso Vinio Zabù, dieci indagati, sistema di corruzione nel ciclismo. Doping, estorsioni e licenze false: lunedì l'udienza preliminare a Pistoia #ciclismo #inchiesta https://www.tuttobiciweb.it/article/1758632738 - facebook.com Vai su Facebook

«Appalti truccati al Comune di Triggiano»: il 17 dicembre udienza preliminare per l'ex sindaco Donatelli - X Vai su X

Udienza preliminare ad Avellino per otto imputati: accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; Processo Aia-Noi con Loro, cambia il collegio e slitta la sentenza attesa oggi; Sfruttamento della prostituzione tra Salerno, Capaccio, San Severino e Solofra: l'inchiesta.

Sogepu, si apre l'udienza preliminare - Si è aperta questa mattina l'udienza preliminare del processo Sogepu che vede imputati, con le accuse di corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'ex amministratore unico della ... Secondo rainews.it