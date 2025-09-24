Udienza Generale 24 settembre 2025 Papa Leone XIV | Gesù ci salva cercandoci nei nostri inferi
Gesù, che ci salva venendo a cercarci nei nostri inferi, il tema affrontato da papa Leone XIV all’Udienza Generale del mercoledì di oggi. Anche oggi 24 settembre si è svolta la consueta Udienza Generale del mercoledì presieduta da papa Leone XIV in piazza San Pietro. Il Santo Padre ha proseguito il ciclo di catechesi sul. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: udienza - generale
Udienza Generale 30 luglio 2025, Papa Leone XIV: “Il mondo ha bisogno di guarigione”
Papa Leone torna in udienza generale: “Diplomazia è la via per risolvere conflitti”
Papa Leone in udienza generale: diplomazia sia la via per risolvere conflitti
#PapaLeoneXIV in Piazza #SanPietro sulla #papamobile per l'#udienza generale. Saluta e benedice bambini e fedeli provenienti da tutto il mondo. In diretta su #TV2000 e #Play2000 Canale 28 157 Sky #24settembre #Leone #LeoXIV #PopeLeo #Po - X Vai su X
All’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha meditato sul mistero del Sabato Santo, definendolo «silenzio gravido di risurrezione». - facebook.com Vai su Facebook
Leone XIV: l’11 ottobre in Piazza San Pietro un Rosario per la pace; Papa Leone XIV presiede l'udienza generale; Montoro incontra Papa Leone XIV: udienza in Vaticano il 24 settembre.
L'emozione di Montoro in udienza da Papa Leone - Cresce l'emozione a Montoro per mercoledì 24 settembre, quando la comunità parteciperà all'udienza generale con Papa Leone XIV in piazza San Pietro a Roma. Da ilmattino.it
Montoro in udienza da Papa Leone XIV - Con grande emozione la comunità di Montoro incontrerà Papa Leone XIV in occasione dell’udienza generale in Vaticano del 24 settembre. irpinianews.it scrive