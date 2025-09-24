Ucraina Zelensky all' Onu | Sorvolo droni? Mosca sinonimo d' interferenza | Cremlino | Continuiamo la guerra per il futuro della Russia non ci sono alternative
Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli". G7: "Preoccupano le violazioni dello spazio aereo della Russia". Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia". Oggi l'incontro Rubio- Levrov. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
askanews. . #Trump: l' #Ucraina può vincere la guerra. la #Russia "tigre di carta". E #Zelensky plaude alla svolta del presidente #USA : comprende chiaramente la situazione
#Tg2000 - #Ucraina, #offensiva russa al Sud. #Zelensky chiede sanzioni forti #22settembre #Tv2000 #UkraineRussiaWar #Mosca #Putin #Cremlino #Kiev @tg2000it
Mosca: Kiev non può riconquistare nulla. Zelensky: Se si vuole la pace, lavorare sulle armi - Il presidente ucraino definisce positivo il colloquio con Trump. Ma tutti devono interrompere l'acquisto di idrocarburi dalla Russia; Trump: 'Paesi Nato abbattano jet russi che sconfinano'; Zelensky all'Onu: cessate il fuoco non c'è perché Russia lo rifiuta. Russi verso l'Europa, nessuno è al sicuro.
Onu, oggi gli interventi di Zelensky e Meloni al Palazzo di Vetro di New York - Attesa per l'intervento di Zelensky, previsto nel pomeriggio, e per quello di Giorgia Meloni, ... Segnala ilmessaggero.it
Zelensky "sorpreso" dal discorso di Trump all'Onu. L'assist all'Ucraina per riprendersi tutti i territori - Anche questa notte i droni russi hanno bombardato pesantemente alcune città del Paese, particolarmente colpita Kharkiv. Si legge su affaritaliani.it