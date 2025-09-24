Ucraina Zelensky all' Onu | Sorvolo droni? Mosca sinonimo d' interferenza | Cremlino | Continuiamo la guerra per il futuro della Russia non ci sono alternative

Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli". G7: "Preoccupano le violazioni dello spazio aereo della Russia". Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia". Oggi l'incontro Rubio- Levrov. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

