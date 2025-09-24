Ucraina Trump | Russia è una tigre di carta Ue non compri petrolio di Mosca Peskov | Siamo orsi veri tycoon vuole vendere suo gnl
Botta e risposta sull'asse Usa-Russia. Il portavoce del Cremlino: "La Russia è più strettamente associata a un orso. Non esistono orsi di carta. La Russia è un orso vero" Donald Trump attacca la Russia durante il suo discorso all'Assemblea Generale Onu, e "tifa" per l'Ucraina. Il presidente a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump
Trump: l'Ucraina riceverà i sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione Usa attraverso la Nato; Zelensky preme per l’incontro con Putin. Donald: «Si farà nel giro di 2 o 3 mesi»; Trump: l'Europa sarà isolata a sostenere la guerra ma pagherà le armi americane.
Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. La Russia? Tigre di carta" - "Se fosse davvero una potenza militare importante avrebbe vinto il conflitto in meno di una settimana". Si legge su ilfoglio.it
Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Lo riporta fanpage.it