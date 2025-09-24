Ucraina Trump | Russia è una tigre di carta Ue non compri petrolio di Mosca Peskov | Siamo orsi veri tycoon vuole vendere suo gnl

Botta e risposta sull'asse Usa-Russia. Il portavoce del Cremlino: "La Russia è più strettamente associata a un orso. Non esistono orsi di carta. La Russia è un orso vero" Donald Trump attacca la Russia durante il suo discorso all'Assemblea Generale Onu, e "tifa" per l'Ucraina. Il presidente a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ucraina trump russia 232Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. La Russia? Tigre di carta" - "Se fosse davvero una potenza militare importante avrebbe vinto il conflitto in meno di una settimana". Si legge su ilfoglio.it

ucraina trump russia 232Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “&#232; in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Lo riporta fanpage.it

