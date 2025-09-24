Ucraina Russia avverte Trump | Non siamo tigri di carta ma orsi veri

(Adnkronos) – "La Russia non è una tigre. Il Paese è piuttosto associato a un orso. E non esistono 'orsi di carta'. La Russia è un vero orso". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto a Donald Trump che ieri aveva parlato della Russia come di una tigre di carta. "La Russia mantiene

In questa notizia si parla di: ucraina - russia

ucraina russia avverte trumpUcraina, Russia avverte Trump: "Non siamo tigri di carta ma orsi veri" - E c'è attesta per l'incontro di oggi fra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New ... Scrive msn.com

ucraina russia avverte trumpOra Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Segnala fanpage.it

