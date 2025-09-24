Ucraina Russia avverte Trump | Non siamo tigri di carta ma orsi veri
(Adnkronos) – "La Russia non è una tigre. Il Paese è piuttosto associato a un orso. E non esistono 'orsi di carta'. La Russia è un vero orso". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto a Donald Trump che ieri aveva parlato della Russia come di una tigre di carta. "La Russia mantiene . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ucraina - russia
Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche”
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, il Papa: "Incursioni russe? Qualcuno cerca l'escalation" #ucraina #russia #guerra #24settembre - X Vai su X
#Tg2000, #23settembre 2025 - ore 14.55 #Copenaghen #Danimarca #Oslo #Norvegia #Russia #Ucraina #Zelensky #Palestina #Gaza #Israele #Milano #Maltempo #IlariaSalis #ChicoForti #Iran #Mattarella #GiancarloSiani #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
La Russia risponde a Trump: Guerra in Ucraina continua, noi siamo orsi veri; Guerra Ucraina-Russia, news del 22 settembre. Usa: “Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato”; Russia-Ucraina, Tusk avverte Mosca: «Abbatteremo i velivoli che violano i confini».
Ucraina, Russia avverte Trump: "Non siamo tigri di carta ma orsi veri" - E c'è attesta per l'incontro di oggi fra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New ... Scrive msn.com
Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Segnala fanpage.it