Ucraina può vincere guerra | Zelensky plaude la svolta di Trump

New York, 23 set. (askanews) - Dopo il bilaterale tanto atteso con il Presidente degli Stati Uniti, Volodymyr Zelensky ha espresso soddisfazione per la "svolta" compiuta da Donald Trump riguardo alla guerra in Ucraina, dopo che quest'ultimo sul suo social network Truth ha dichiarato che Kiev era in grado di vincere contro Mosca. "Questo post di Trump rappresenta un grande cambiamento, molto positivo. Lui comprende chiaramente la situazione ed è ben informato su tutti gli aspetti di questa guerra", ha sottolineato Zelensky. L'irritazione del Tycoon nei confronti di Mosca è crescente tanto che rispondendo a una domanda di una giornalista che ha chiesto se la Nato dovrebbe abbattere un aereo russo che viola lo spazio aereo dell'Alleanza al fianco di Volodymyr Zelensky, ha risposto un secco: "Sì". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

