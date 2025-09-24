Ucraina Macron | Russia deve dimostrare volontà di scegliere la pace

Durante il suo intervento davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente francese Emmanuel Macron ha affrontato temi cruciali, tra cui il conflitto in Ucraina. “ L’Ucraina si è dichiarata disponibile a un cessate il fuoco e a negoziati di pace. Ora la palla passa alla Russia, chiamata a dimostrare la volontà di scegliere la pace” ha detto il presidente francese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

