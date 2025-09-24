Ucraina Lavrov parla con Rubio | Sforzi per la pace sulla linea Usa Zelensky all’Onu | Il diritto internazionale è al collasso

Durante i colloqui con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sottolineato la sua disponibilità a coordinare gli sforzi con Washington sulla questione ucraina. «Lavrov ha sottolineato la disponibilità del nostro Paese ad aderire alla linea sviluppata dai leader russi e statunitensi in Alaska, incluso il coordinamento degli sforzi con la parte americana per affrontare le cause profonde del conflitto ucraino», ha riferito il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass. «Le invasioni dello spazio aereo? Isteria». «Isteria». Con una sola parola il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respinge le accuse dei paesi europei alla Russia di violazione dello spazio aereo dei Paesi della Nato. 🔗 Leggi su Open.online