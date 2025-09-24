Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.309 di guerra: le notizie in diretta