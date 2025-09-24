Ucraina giorno 1.309 di guerra | le notizie in diretta

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina giorno 1309 di guerra le notizie in diretta

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.309 di guerra: le notizie in diretta

In questa notizia si parla di: ucraina - giorno

Ucraina, giorno 1.227 di guerra: le notizie in diretta

L’Ucraina colpisce l’aeroporto militare russo di Borisoglebsk. Mosca: «uccisi 500 soldati di Kiev in un giorno»

Ucraina, giorno di guerra 1.234: le news in diretta

ucraina giorno 1309 guerraGuerra Russia-Ucraina, ancora bombe su Odessa: palazzi in fiamme e soccorritori tra le macerie - Oggi Zelenksy al Consiglio di sicurezza, subito dopo da Trump. Scrive lastampa.it

ucraina giorno 1309 guerraGuerra Ucraina, Trump: "Sosterrò Polonia se Russia attacca". Altro aereo russo sul Baltico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Trump: 'Sosterrò Polonia se Russia attacca'. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Giorno 1309 Guerra