Ucraina giorno 1.309 di guerra | le notizie in diretta
Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ucraina - giorno
Ucraina, giorno 1.227 di guerra: le notizie in diretta
L’Ucraina colpisce l’aeroporto militare russo di Borisoglebsk. Mosca: «uccisi 500 soldati di Kiev in un giorno»
Ucraina, giorno di guerra 1.234: le news in diretta
? 716° giorno di guerra a Gaza 1.305° giorno di guerra in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | "Dall'inizio della guerra morto oltre 1 milione di soldati russi". Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine: "Solo in un giorno 1.150 vittime". - X Vai su X
Guerra Russia-Ucraina, ancora bombe su Odessa: palazzi in fiamme e soccorritori tra le macerie - Oggi Zelenksy al Consiglio di sicurezza, subito dopo da Trump. Scrive lastampa.it
Guerra Ucraina, Trump: "Sosterrò Polonia se Russia attacca". Altro aereo russo sul Baltico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Trump: 'Sosterrò Polonia se Russia attacca'. Lo riporta tg24.sky.it