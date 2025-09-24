Ucciso per una borsetta | inizia il processo

A poco più di un anno dalla tragedia di via Coppino, si apre questa mattina, alle 9.30, di fronte alla corte d’Assise del Tribunale di Lucca, presieduta dalla giudice Nidia Genovese, il processo a carico di Cinzia Dal Pino. L’imprenditrice balneare viareggina rinviata a giudizio per l’omicidio di Nourdine Mezgoui, 52enne originario di Casablanca. Ucciso per una borsetta. Era l’8 settembre, una serata di pioggia. Dal Pino – secondo quanto ricostruito dalle indagini del Commissariato coordinate dalla Pubblico Ministero Sara Polino – era uscita dal ristorante in cui aveva cenato con alcuni amici, e, riparata dall’ombrello prestatole dalla titolare del locale, si era diretta da sola verso l’auto, per tornare a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

