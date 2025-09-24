Ucciso per difendere una donna dalle violenze del marito | Constantin Gorgan condannato a 27 anni

È diventata definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Constantin Gorgan, il 30enne moldavo che il 5 luglio 2022 a Gaione uccise con una coltellata il collega Vitalie Sofroni, intervenuto per difendere la moglie e la figlia di 9 mesi dalla violenza dell'uomo.Vitalie Sofroni ucciso a Gaione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Omicidio in piazzetta, Michele Carozza rivela: "Ho ucciso io Margarita per difendere mio figlio"

Vitalie Sofroni ucciso per difendere mamma e figlia dal marito violento: Constantin Gorgan condannato a 27 anni

Vitalie Sofroni ucciso per difendere mamma e figlia dal marito violento: Constantin Gorgan condannato a 27 anni; Accoltella e uccide il cognato in strada a Milano dopo una lite: “Volevo difendere mia sorella”; Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre.

Tommasina Crugliano: «Ho ucciso mio marito per difendermi, sono stata in carcere. Sono una sopravvissuta e metto a disposizione il mio vissuto per ricordare a tutte le donne ... - Nel 1979, continuamente vessata dall’allora marito, lo ha ucciso per difendersi. Riporta vanityfair.it

