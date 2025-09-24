Ucciso per difendere una donna dalle violenze del marito | Constantin Gorgan condannato a 27 anni

24 set 2025

È diventata definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Constantin Gorgan, il 30enne moldavo che il 5 luglio 2022 a Gaione uccise con una coltellata il collega Vitalie Sofroni, intervenuto per difendere la moglie e la figlia di 9 mesi dalla violenza dell'uomo.Vitalie Sofroni ucciso a Gaione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

