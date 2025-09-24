Ucciso fatto a pezzi e chiuso in un sacco | indagato un amico del 21enne

Spoleto, 24 settembre 2025 – Ucciso, fatto a pezzi, chiuso in un sacco e gettato in una zona buia del quartiere Casette, sul retro di una casa, nelle vicinanze della ferrovia. La vittima è Bala Sagor, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Bangladesh, richiedente asilo politico ed in attesa di risposta. E per il suo omicidio è indagato un 30enne dell’Est Europa, amico dell’assassinato. Sagor era arrivato a Spoleto nel giugno del 2023 ed era ospite in una casa di accoglienza che si trova nella frazione di Sant’Angelo in Mercole. Da venerdì scorso risultava scomparso. Gli operatori della casa d’accoglienza e gli altri ragazzi che vivono nella struttura avevano presentato denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: indagato un amico del 21enne

