Ucciso con più colpi sulla testa Borrelli poteva non essere da solo

Ancona, 24 settembre 2025 – Picchiato sulla testa con diversi colpi che ne hanno causato la morte per un trauma cranico encefalico. I primi esiti sulla autopsia eseguita lunedì pomeriggio all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette non lasciano dubbi che ad uccidere Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo, sia stata una aggressione. Chi ha inferto i colpi su di lui, arrivati da più parti, avrebbe utilizzato due mazzette da muratore trovate accanto al cadavere rivenuto venerdì mattina, nel garage di una abitazione di Loreto, in via Altotting. I due attrezzi da lavoro presentavano tracce di sangue e ieri mattina sono stati oggetto di un accertamento disposto dalla Procura e affidato alla Scientifica dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso con più colpi sulla testa, Borrelli poteva non essere da solo

