uccise il padre a martellate mattarella lo ha graziato

AGI - Il  Presidente della Repubblica  Sergio  Mattarella  ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della  Costituzione  - quattro  decreti di grazia, in ordine ai quali il  Ministro della Giustizia  a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato  avviso favorevole. Lo rende noto il  Quirinale  in un comunicato. I  beneficiari  sono  Gabriele Finotello,  Massimo Zen,  Patrizia Attinà  e  Ancuta Strimbu. Gabriele Finotello. Finotello, nato nel 1991, era stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di  omicidio volontario  del padre, Giovanni di 56 anni, ucciso a martellate nel febbraio del 2021 a Porto Viro (Rovigo) al termine di una lite furibonda. 🔗 Leggi su Agi.it

