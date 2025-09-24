uccise il padre a martellate mattarella lo ha graziato

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Lo rende noto il Quirinale in un comunicato. I beneficiari sono Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. Gabriele Finotello. Finotello, nato nel 1991, era stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario del padre, Giovanni di 56 anni, ucciso a martellate nel febbraio del 2021 a Porto Viro (Rovigo) al termine di una lite furibonda. 🔗 Leggi su Agi.it

