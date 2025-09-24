Uccise i genitori a Fano | al via il processo per Luca Ricci rischia l’ergastolo Video
Pesaro, 24 settembre 2025 – Si è aperto, davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Pesaro, il processo a Luca Ricci, 50 anni, accusato del duplice omicidio dei genitori Giuseppe Ricci, 75 anni, e Luisa Marconi, 70. L’uomo, rinviato a giudizio dopo mesi di indagini, rischia la condanna più pesante: l’ergastolo. L’accusa è di duplice omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà e dal legame di stretta parentela con le vittime. Ricci, difeso dagli avvocati Luca Gregori e Alfredo Torsani, è arrivato in aula dal carcere di Villa Fastiggi, dove è detenuto dal giorno dell’arresto, avvenuto il 24 giugno 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
