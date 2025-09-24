’Twilight’ compie 20 anni Il Comune riceve un regalo singolare da un fan della saga

Venti anni fa la scrittrice americana Stephenie Meyer pubblicò il romanzo ‘Twilight’ (‘Crepuscolo’), primo di un ciclo di genere fantasy, certificato dal ruolo centrale che nella vicenda hanno i vampiri. Chi avrebbe potuto ricordarsene, se non un seguace della saga? E infatti Marco Menichetti, 43 anni, di Fucecchio, residente con la famiglia a Santa Croce sull’Arno, laureato in Giurisprudenza e dipendente pubblico, non si è fatto sfuggire l’anniversario e si è presentato al sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, portandogli in dono una perfetta riproduzione, in scala, delle lancette dell’orologio situato sulla torre del palazzo comunale, puntate a pochi minuti da mezzogiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

