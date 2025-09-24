Twiga Milano da Diletta Leotta a Michelle Hunziker e la figlia Aurora | chi c' era alla prima con super ospite 50 Cent

Il debutto di Twiga Milano ha conquistato la città. L?inaugurazione del nuovo locale in via Turati 29, sold out ormai da settimane, ha riunito ospiti selezionati e celebrity,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Twiga Milano, da Diletta Leotta a Michelle Hunziker e la figlia Aurora: chi c'era alla prima con super ospite 50 Cent

In questa notizia si parla di: twiga - milano

Il Twiga Milano inaugura sabato 23 settembre: telecamere degli smartphone oscurate e dj set con il rapper 50 Cent

All'inaugurazione del Twiga Milano ci sarà 50 Cent (e saranno vietati foto e video)

Twiga, il 23 settembre inaugura la nuova sede a Milano

Twiga debutta a Milano con un’apertura esclusiva firmata 50 Cent. Vietati i cellulari, cucina di alto livello e clubbing internazionale nel cuore della città - X Vai su X

Twiga Beach Resort? (KenyaWatamu) Partenze Speciali a Tariffa Riservata Da Roma Milano e Verona ?24 settembre ?01°ottobre ?22 ottobre ?29 ottobre ultimi posti! ?Telefono 068177482 Whatsapp 3479699041 www.lomaviaggi.com - facebook.com Vai su Facebook

Twiga Milano, da Diletta Leotta a Michelle Hunziker e la figlia Aurora: chi c'era alla prima con super ospite 50 Cent; Si riaccende la Milano da bere ma non fila tutto liscio: telefoni oscurati (illegale) e show da dimenticare; Matrimonio tra Diletta Leotta e Karius: location e ospiti vip.

Twiga Milano, da Diletta Leotta a Michelle Hunziker e la figlia Aurora: chi c'era alla prima con super ospite 50 Cent - L’inaugurazione del nuovo locale in via Turati 29, sold out ormai da settimane, ha riunito ospiti selezionati e ... Secondo msn.com

Diletta Leotta assicura: "Non immaginavo di arrivare così in alto. La bellezza? Conta di più essere preparati" - Una bella novità, che vive anche come un bilancio della carriera: “Non mi aspettavo di arrivare così in alto. Lo riporta today.it