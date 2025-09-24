Tv Talk 2025-2026 al via la nuova stagione con Mia Ceran su Rai3 | quando in tv
Torna l’appuntamento con Tv Talk 2025-2026, il programma che da anni svela la televisione attraverso le voci dei suoi protagonisti. Scopriamo insieme data di inizio e conduttore della nuova stagione di Tv Talk su Rai3! Tv Talk 2025, quando inizia e conduttrice. Dal 27 settembre 2025 alle 14.55 su Rai 3 riparte “Tv Talk 2025-2026?, il programma che da anni osserva, analizza e racconta la televisione con lo sguardo sempre puntato sul presente. Confermata nel ruolo di conduttrice anche quest’anno Mia Ceran chiamata a guidare il celebre programma dopo aver raccolto il testimone da Massimo Bernardini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: talk - nuova
Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour
Damiano David: esce oggi “Funny Little Fears (Dreams)”, una nuova versione dell’album con 5 brani inediti, tra cui il nuovo singolo “Talk to me” feat. Tyla & Nile Rodgers
Food Talk | Attenzione alla nuova schiavitù: quella del cibo
Una nuova vita ad alta quota, le videointerviste del talk d'apertura di Sciabaca - facebook.com Vai su Facebook
Damiano #David, uscita la nuova canzone Talk to Me: testo e significato - X Vai su X
Mia Ceran torna con Tv Talk: “La tv ci racconta meglio di quanto crediamo”; Palinsesti Rai per l’autunno 2025: tutti i programmi del daytime; Palinsesti Rai 2025/2026: Cattelan, Marcuzzi e “Citofonare Rai2”, chi non rivedremo in tv.
Tv Talk 2025, quando inizia e conduttrice - Torna Tv Talk 2025 2026, il il programma che da anni osserva, analizza e racconta la televisione con lo sguardo sempre puntato sul presente su Rai3. Come scrive superguidatv.it
Otto e mezzo 2025-2026, Lilli Gruber torna a presidiare l’access prime time di La7: novità, temi e ospiti - Confermato, anche nella nuova edizione, lo spazio dedicato alla rubrica Il Punto di Paolo Pagliaro. Riporta maridacaterini.it