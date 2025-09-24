Tv Talk 2025-2026 al via la nuova stagione con Mia Ceran su Rai3 | quando in tv

Torna l’appuntamento con Tv Talk 2025-2026, il programma che da anni svela la televisione attraverso le voci dei suoi protagonisti. Scopriamo insieme data di inizio e conduttore della nuova stagione di Tv Talk su Rai3! Tv Talk 2025, quando inizia e conduttrice. Dal 27 settembre 2025 alle 14.55 su Rai 3 riparte “Tv Talk 2025-2026?, il programma che da anni osserva, analizza e racconta la televisione con lo sguardo sempre puntato sul presente. Confermata nel ruolo di conduttrice anche quest’anno Mia Ceran chiamata a guidare il celebre programma dopo aver raccolto il testimone da Massimo Bernardini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

