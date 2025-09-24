2025-09-24 19:40:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Questa mattina, in occasione della proiezione della prima del film dedicato al quarto scudetto del Napoli, è intervenuto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, affiancando il regista Giuseppe Marco Albano nella presentazione del progetto. L’occasione è stata anche un momento di riflessione sul calcio italiano, il ruolo del Sud, il futuro del Napoli e della stessa industria cinematografica sportiva. Tra dichiarazioni provocatorie e visioni ambiziose, Adl ha toccato vari temi, sempre nel suo stile diretto e senza filtri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Calcio morirà senza riforme. Tifosi Napoli? Vediamo se sono veri…”