Tuttosport – Calcio morirà senza riforme Tifosi Napoli? Vediamo se sono veri…

2025-09-24 19:40:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Questa mattina, in occasione della proiezione della prima del film dedicato al quarto scudetto del Napoli, è intervenuto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, affiancando il regista Giuseppe Marco Albano nella presentazione del progetto. L’occasione è stata anche un momento di riflessione sul calcio italiano, il ruolo del Sud, il futuro del Napoli e della stessa industria cinematografica sportiva. Tra dichiarazioni provocatorie e visioni ambiziose, Adl ha toccato vari temi, sempre nel suo stile diretto e senza filtri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

