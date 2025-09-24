Tuttosport – Calcio morirà senza riforme Tifosi Napoli? Vediamo se sono veri…
2025-09-24 19:40:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Questa mattina, in occasione della proiezione della prima del film dedicato al quarto scudetto del Napoli, è intervenuto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, affiancando il regista Giuseppe Marco Albano nella presentazione del progetto. L’occasione è stata anche un momento di riflessione sul calcio italiano, il ruolo del Sud, il futuro del Napoli e della stessa industria cinematografica sportiva. Tra dichiarazioni provocatorie e visioni ambiziose, Adl ha toccato vari temi, sempre nel suo stile diretto e senza filtri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tuttosport - calcio
Tuttosport – Sassuolo calcio devolve l’incasso di Como-Sassuolo alla comunità della città di Como
$Milan dominante a San Siro: che tris al Lecce in 10! Per Allegri agli ottavi c’è la Lazio tuttosport.com/news/calcio/co… - X Vai su X
?Zaniolo e Miller gol, al Palermo non basta Peda: l’Udinese vola agli ottavi, sfiderà la Juventus https://www.tuttosport.com/news/calcio/coppa-italia/2025/09/23-143357096/zaniolo_e_miller_gol_al_palermo_non_basta_peda_ludinese_vola_agli_ottavi_sfide - facebook.com Vai su Facebook