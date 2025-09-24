Tutto su Helena Prestes | entra nello spazio Forum

Nasce il primo spazio Forum dedicato a Helena Prestes e ai suoi fan (su loro richiesta). Qui è possibile commentare ed esprimere, dunque, la propria opinione nel pieno rispetto della persona. Dunque, sono vietati insulti gratuiti, parolacce e termini offensivi. Verranno dati gli aggiornamenti su ciò che accade nella vita della modella brasiliana, sempre nel pieno rispetto, senza mai eccedere troppo nel privato. Pertanto, ovviamente, è possibile parlare della sua relazione con Javier Martinez. Helena è entrata davvero nel cuore dei telespettatori con la sua partecipazione al Grande Fratello 18, dove è approdata in finale, arrivando a spegnere le luci della Casa con la vincitrice, Jessica Morlacchi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

