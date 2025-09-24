Tutto su Helena Prestes | entra nello spazio Forum
Nasce il primo spazio Forum dedicato a Helena Prestes e ai suoi fan (su loro richiesta). Qui è possibile commentare ed esprimere, dunque, la propria opinione nel pieno rispetto della persona. Dunque, sono vietati insulti gratuiti, parolacce e termini offensivi. Verranno dati gli aggiornamenti su ciò che accade nella vita della modella brasiliana, sempre nel pieno rispetto, senza mai eccedere troppo nel privato. Pertanto, ovviamente, è possibile parlare della sua relazione con Javier Martinez. Helena è entrata davvero nel cuore dei telespettatori con la sua partecipazione al Grande Fratello 18, dove è approdata in finale, arrivando a spegnere le luci della Casa con la vincitrice, Jessica Morlacchi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
In questa notizia si parla di: tutto - helena
Helena lascia tutto per Javier: lui deve trasferirsi a Terni e si svela
“Gravi conseguenze”: Helena Prestes, finisce tutto in mano all’avvocato. Cosa succede
NONNO SIMBA Barboncino. 13 anni. 4/5 kg. Per buona adozione viaggia con staffetta in tutto il centro e nord Italia Info adozione ? 347 425 1858 Astrid ? 333 906 5489 Helena ? 331 406 5904 Veronica - facebook.com Vai su Facebook
Helena Prestes chiude con Antonella Fiordelisi e smette di seguirla, il retroscena: c'è lo zampino di Shaila Gatta; Grande Fratello, Shaila Gatta scatenata: rivela un nuovo segreto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato; Helena Prestes: “Non mi interessa ciò che si dice del mio rapporto con Javier. Il GF? L’ho vinto io”.
Javier Martinez e quella rivelazione sul Grande Fratello: c’entra Helena Prestes - Javier Martinez e Helena Prestes sono una coppia amatissima dello spettacolo italiano. Secondo ilsipontino.net
Grande Fratello, Helena Prestes in finale a The Fifty: il montepremi andrà ad un fan - Il 22 settembre si registrerà la finale del reality al quale hanno partecipato Helena, Shaila ed Edoardo Tavassi, tutti ex del Grande Fratello ... Lo riporta it.blastingnews.com