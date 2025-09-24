Tutto saltato Scoperta pesante su Mediaset e Rai la mossa di Pier Silvio Berlusconi

Da quasi due anni circolava, senza mai trovare conferme ufficiali, la voce di un “patto di non belligeranza” tra Rai e Mediaset. Una sorta di tregua silenziosa che avrebbe garantito a entrambe le aziende di non ostacolarsi troppo a vicenda, concentrando invece le energie su un obiettivo comune: contenere la crescita del Nove. Secondo quanto riportato da più testate, proprio questo accordo avrebbe contribuito a tenere Barbara d’Urso lontana dagli schermi dal 2023 fino a quest’anno, congelando così ogni possibile mossa che potesse alimentare tensioni tra i due poli storici della televisione italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it