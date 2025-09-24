Tutto pronto per la Balloon Cup 2025 conto alla rovescia per la gara tra mongolfiere
Dopo lo straordinario successo di pubblico del 2024, torna a Piacenza, all’aeroporto Militare San Damiano, "Aeronautica Militare Balloon Cup - dalla mongolfiera alla stratosfera", una competizione sportiva che vedrà gareggiare nei cieli italiani 15 mongolfiere ad aria calda e 15 mongolfiere a gas. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: tutto - pronto
Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
Telesveva. . +++TUTTO PRONTO PER IL SUPER MERCOLEDÌ DI CALCIO: MARTINA-FIDELIS ANDRIA IN DIRETTA DOMANI SERA SU TELESVEVA, BARLETTA CERCA LA PRIMA VITTORIA, IN CASA ANCHE FASANO, GRAVINA E MANFREDONIA - SERI - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto per la Balloon Cup 2025, conto alla rovescia per la gara tra mongolfiere; Tutto pronto per la Balloon Cup nei cieli di Piacenza; Tutto pronto per la Balloon Cup nei cieli di Piacenza.
Tutto pronto per la Balloon Cup nei cieli di Piacenza - Torna dal 26 al 28 settembre all'aeroporto militare San Damiano di Piacenza la competizione di mongolfiere "Aeronautica Militare Balloon Cup", unica in Europa nel suo genere ... Riporta msn.com