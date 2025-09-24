Tutti pazzi per Mirren e McDowell | Sarebbe bello recitare al Niccolini

Con il poster ufficiale del film sperando di ottenere l’autografo e magari anche un selfie. Perché non capita tutti i giorni di incontrare i divi di Hollywood. E, così, ieri sera, in tantissimi hanno riempito il Teatro Niccolini per partecipare alla proiezione speciale di ’Caligula: The Ultimate Cut’ insieme ai protagonisti, ovvero Malcolm McDowell ed Helen Mirren. L’evento ha dato il via ufficiale alla programmazione di FirenzeOnStage, la realtà fondata e diretta dall’eclettico artista Hershey Felder, che ha saputo trasformare i teatri storici di Firenze – come il Niccolini, attivo dal 1651, e il Teatro della Signoria – in punti di riferimento per eventi internazionali dedicati al teatro, alla musica e alle arti performative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

