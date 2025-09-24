Tutti pazzi per Mirren e McDowell | Sarebbe bello recitare al Niccolini
Con il poster ufficiale del film sperando di ottenere l’autografo e magari anche un selfie. Perché non capita tutti i giorni di incontrare i divi di Hollywood. E, così, ieri sera, in tantissimi hanno riempito il Teatro Niccolini per partecipare alla proiezione speciale di ’Caligula: The Ultimate Cut’ insieme ai protagonisti, ovvero Malcolm McDowell ed Helen Mirren. L’evento ha dato il via ufficiale alla programmazione di FirenzeOnStage, la realtà fondata e diretta dall’eclettico artista Hershey Felder, che ha saputo trasformare i teatri storici di Firenze – come il Niccolini, attivo dal 1651, e il Teatro della Signoria – in punti di riferimento per eventi internazionali dedicati al teatro, alla musica e alle arti performative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tutti - pazzi
Temptation Island 2025: tutti pazzi per Flavio Ubirti, il tentatore che sta facendo tremare le coppie
Tutti pazzi per il giallo rompicapo, Bartezzaghi: “Sfido i lettori nel mondo dell’errore”
A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”
Tutti pazzi per la Grotta di Nettuno: è lei la regina dell’estate - Ecco la classifica dei siti più visitati Alghero, staccati quasi 100mila biglietti in appena due mesi, bene anche i musei - facebook.com Vai su Facebook
Tutti pazzi per il quadriciclo da 6000 euro: si compra su Aliexpress https://ift.tt/oUZCzNf - X Vai su X
Tutti pazzi per Mirren e McDowell: Sarebbe bello recitare al Niccolini.
Malcolm McDowell, ho adorato Redford, con Newman icone Hollywood - "Robert Redford è stata una persona veramente bella, sia fuori che dentro: l'ho adorato per tutti i film che ha prodotto. Come scrive msn.com
McDowell e Mirren a Firenze con nuovo montaggio Caligula - A oltre quarant'anni dalla versione originale del 1979, presentazione a Firenze del film "Caligula, il montaggio definitivo (2023)", con una serata evento e la presenza dei protagonisti Malcolm ... Scrive ansa.it