Tutti pazzi per il Vintage Market si riparte con oltre 100 espositori

Domenica 28 settembre il Valmadrera Vintage Market tornerà ad animare il piazzale del mercato di via Molini dopo la pausa estiva. Dalle ore 7.45 alle 16, oltre 100 espositori selezionati daranno vita a una giornata all’insegna di vintage, collezionismo e artigianato, proponendo vinili, arredi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: tutti - pazzi

Temptation Island 2025: tutti pazzi per Flavio Ubirti, il tentatore che sta facendo tremare le coppie

Tutti pazzi per il giallo rompicapo, Bartezzaghi: “Sfido i lettori nel mondo dell’errore”

A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”

Tutti pazzi per la Grotta di Nettuno: è lei la regina dell’estate - Ecco la classifica dei siti più visitati Alghero, staccati quasi 100mila biglietti in appena due mesi, bene anche i musei - facebook.com Vai su Facebook

Cantieri #rinnovabili. Tutti pazzi per l’#agrivoltaico: ecco promossi e bocciati. https://e-gazette.it/sezione/rinnovabili/cantieri-rinnovabili-tutti-pazzi-agrivoltaico-ecco-promossi-bocciati… - X Vai su X

Bari, tutti pazzi per il Vintage Market: spazio alla cultura del ri-ciclo; Tutti pazzi per il Vintage Market, si riparte con oltre 100 espositori; Tutti pazzi per il mercatino Vintage: nuovo appuntamento con ben 120 espositori.

Bari, tutti pazzi per il Vintage Market: spazio alla cultura del ri-ciclo - Tra capi d'abbigliamento vintage, musica, auto e oggetti retrò: tutti pazzi a Bari per l'undicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato dedicata al mondo del vintage e ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Tutti pazzi per il vintage: al Porto antico di Genova è tempo di Tsunami Market - Genova – L’area “Back to the 70’s” è un susseguirsi di vestitini dai colori sgargianti e camicie in stile figli dei fiori. ilsecoloxix.it scrive