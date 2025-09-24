Tutti gli appuntamenti del Circolo Legambiente di Arezzo
Arezzo, 24 settembre 2025 – Il Circolo Legambiente di Arezzo, presenta alcune iniziative che si svolgeranno nell'ultima settimana di settembre 2025. SABATO 27 SETTEMBRE ORE 17,0019,00 WORKSHOP DI RITMO CON SEGNI PER MUSICISTI “Ritmo Con Segni” è un metodo nato in Argentina nel 2006 e basato sulla direzione musicale di gruppi mediante l'utilizzo di segni specifici con le mani e il corpo. Ha un forte carattere inclusivo, accessibile e di facile apprendimento. Questo workshop è rivolto a musicisti di ogni età e livello. Per partecipare basta venire al Basement Factory in via Masaccio 6A portando il proprio strumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
