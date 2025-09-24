Tutti al Job Day Cipierre assume giovani talenti
Un’opportunità per giovani talenti del territorio. Domani, Cipierre, l’azienda dell’elettronica di Bernareggio, parteciperà al Job Day organizzato dal Comune e dal Centro per l’impiego di Vimercate, all’Auditorium Europa dalle 9 alle 13. Si potrà consegnare il proprio curriculum e stabilire un primo contatto. La società è alla ricerca di progettisti, addetti alla produzione di schede elettroniche, esperti di assemblaggio, saldatura e collaudo, ma è anche aperta ad altre valutazioni a patto che siano in linea con il piano di espansione spinto dal potenziamento della produzione grazie a nuove commesse ottenute in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
