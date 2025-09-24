All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le camicie azzurre (sì, al plurale) sono un salvavita: impensabile non averle nel guardaroba. Non solo perché in alcuni uffici sono espressamente richieste, ma perché sono il passe-partout da giocarsi in ogni occasione per essere impeccabili, anche per un aperitivo, anche per una bevuta con gli amici post-cena, anche per un evento in cui è auspicabile una certa coolness. E le immagini di street style in arrivo dalle varie Fashion Week lo ribadiscono forte e chiaro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutte le camicie azzurre che ti servono per sentirti a posto praticamente sempre, in ufficio, al pub, anche alla Fashion Week