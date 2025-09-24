Sta per avvenire una vera e propria rivoluzione sulle strade italiane: presto i comuni autovelox fissi e i Tutor saranno sostituiti da dispositivi di nuova generazione, che renderanno la vita difficile a tutti gli automobilisti indisciplinati. A partire dal 2026, infatti, entreranno in funzione Navigard e SafeDrive. Si aprirà una nuova era di controlli stradali, dato che questi nuovi strumenti sfrutteranno le capacità degli algoritmi e saranno dotati di sensori più sensibili. Progettato da Autostrade per l'Italia con la collaborazione della Polizia di Stato, Navigard è il primo strumento che sarà introdotto nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutor in pensione, arrivano due nuovi autovelox. Così controllano le strade con l'AI