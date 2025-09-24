Turnover fatale Sassuolo travolto da tre goal a Como | Coppa Italia da incubo

Modena, 24 settembre 2025 – Grosso fa turnover, come annunciato, Fabregas il turnover, invece, lo limita. E il gap, già scritto dalle prime giornate di campionato tra il Como, 7 punti e ottavo in classifica, e il Sassuolo, 4 punti in meno e 14mo, si allarga. A dismisura. La differenza è qui, ma non solo: morale? I neroverdi salutano la Coppa Italia, il Como si prende gli ottavi, dove troverà la Fiorentina. Tutto qua, a ben vedere, un inedito Como-Sassuolo – primo incrocio di sempre, quello di ieri al Sinigaglia tra le due squadre – la cui inerzia ‘piega’ dalla parte della squadra di Fabregas da subito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

